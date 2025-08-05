У Німеччині до пенсіонера завітала поліція після скарги на переплачені 9,5 євро

Через непорозуміння, викликане скаргою на міністра фінансів німецької землі Баден-Вюртемберг через штраф у розмірі 9,5 євро, до 72-річного пенсіонера завітали поліцейські.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Пенсіонер з міста Геддесгайм на імʼя Карлгайнц Фалькенштайн надіслав лист на імʼя Даняла Баяза – міністра фінансів Баден-Вюртемберга – зі скаргою на штраф, який йому виписали за прострочену на шість днів податкову декларацію.

У листі пенсіонер поскаржився, що "маленька людина" безпорадно віддана на милість таких "примусових заходів", тоді як великі податкові зловмисники залишаються непокараними.

До листа Фалькенштайн додав малюнки, якими хотів проілюструвати "розбійників, злодіїв і грабіжників". Серед них була сцена дуелі, внаслідок якої один з учасників був застрелений.

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Саме цей малюнок спричинив візит двох представників кримінальної поліції Баден-Вюртемберга, які мали перевірити, чи не становить пенсіонер загрозу для "вільного демократичного ладу".

Міністерство фінансів Баден-Вюртемберга пояснило, що діяло за вказівками після випадку стрілянини по поліцейських, яка сталась у 2022 році у середовищі так званих "райхсбюргерів" – прихильників ідеї, що сучасної Німецької держави не існує.

Фалькенштайн заявив місцевим ЗМІ, що малюнки були жартівливими і не мали загрозливого характеру. Він також запевнив, що пізніше з ним звʼязалась податкова інспекція, з якою він зʼясував усі непорозуміння.

Як повідомлялось, за минулий рік лише у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія виписали понад тисячу штрафів батькам школярів, які задля зручніших дат відпустки достроково забирали їх на канікули.

Ще раніше у Німеччині суд розпорядився винести штраф у розмірі близько 7900 євро за бійку, що сталась між двома відвідувачами сауни люксового готелю.