В Германии к пенсионеру пришла полиция после жалобы на переплаченные 9,5 евро

Из-за недоразумения, вызванного жалобой на министра финансов немецкой земли Баден-Вюртемберг из-за штрафа в размере 9,5 евро, к 72-летнему пенсионеру пришли полицейские.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Пенсионер из города Геддесгайм по имени Карлгайнц Фалькенштайн направил письмо на имя Даняла Баяза – министра финансов Баден-Вюртемберга – с жалобой на штраф, который ему выписали за просроченную на шесть дней налоговую декларацию.

В письме пенсионер пожаловался, что "маленький человек" беспомощно отдан на милость таких "принудительных мер", в то время как крупные налоговые злоумышленники остаются безнаказанными.

К письму Фалькенштайн приложил рисунки, которыми хотел проиллюстрировать "разбойников, воров и грабителей". Среди них была сцена дуэли, в результате которой один из участников был застрелен.

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Именно этот рисунок вызвал визит двух представителей криминальной полиции Баден-Вюртемберга, которые должны были проверить, не представляет ли пенсионер угрозу для "свободного демократического строя".

Министерство финансов Баден-Вюртемберга пояснило, что действовало по указанию после случая стрельбы по полицейским, который произошел в 2022 году в среде так называемых "райхсбюргеров" – сторонников идеи, что современного немецкого государства не существует.

Фалькенштайн заявил местным СМИ, что рисунки были шутливыми и не носили угрожающего характера. Он также заверил, что позже с ним связалась налоговая инспекция, с которой он выяснил все недоразумения.

Как сообщалось, за прошлый год только в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия выписали более тысячи штрафов родителям школьников, которые для более удобных дат отпуска досрочно забирали их на каникулы.

Еще ранее в Германии суд постановил вынести штраф в размере около 7900 евро за драку, произошедшую между двумя посетителями сауны люксового отеля.