В Германии правящие христианские демократы и ультраправые сравнялись в опросе

В Германии правящий консервативный блок ХДС/ХСС потерял в симпатиях избирателей, что поставило их на один уровень с ультраправой "Альтернативой для Германии" (АдГ).

Об этом свидетельствует опрос RTL/ntv, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

ХДС/ХСС потеряли один процентный пункт по сравнению с предыдущим опросом и теперь имеют одинаковые с "АдГ" 25%.

Если бы федеральные выборы состоялись в воскресенье, свои рейтинги сохранили бы Зеленые (12%), Левая партия (12%) и СДПГ (13%).

Альянс Сары Вагенкнехт (АСВ) поднялся бы на один процентный пункт до 4%, тогда как Свободная демократическая партия осталась бы на уровне 3%. Это означает, что обе партии пока не попадут в Бундестаг. Доля тех, кто не проголосовал и не определился с выбором, остается высокой – 24%.

В рейтинге политиков министр обороны Борис Писториус остается на первом месте с 61 баллом, несмотря на потерю одного пункта.

За ним следуют премьер земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст (53 балла, +/-0) и глава ведомства канцлера Торстен Фрай (42 балла, -1). Канцлер Фридрих Мерц занимает седьмое место (38 баллов, +/-0), а вице-канцлер Ларс Клингбейль откатился на восьмое место (37 баллов), потеряв значительные четыре балла.

Замыкает рейтинг сопредседатель АдГ Тино Хрупалла с 15 баллами – на один балл он отстает от соратницы Алисы Вайдель и лидера АСВ Сары Вагенкнехт (по 16 баллов).

"Альтернатива для Германии" является крупнейшей оппозиционной фракцией в Бундестаге. На выборах в Бундестаг 2025 года она заняла второе место.

Недавно сообщалось, что впервые с середины мая рейтинг "Альтернативы для Германии" поднялся до 25%.

Последние опросы показывают, что большинство немцев не поддерживают запрет ультраправой "АдГ".