Президент Сербії помилував жінку, яка наїхала на учасників антиурядового протесту

Президент Сербії Александар Вучич помилував Міліцу Стоянович – жінку, яка під час антиурядового протесту в Белграді 24 січня наїхала автомобілем на студентів.

Цю інформацію суд Белграда підтвердив порталу BIRN, повідомляє "Європейська правда".

У суді повідомили, що 1 серпня отримали рішення Вучича про помилування Міліци Стоянович і зняли з неї звинувачення у скоєнні "серйозного злочину проти громадської безпеки".

Стоянович затримали 24 січня після того, як вона вʼїхала в групу студентів-протестувальників. Постраждали двоє людей, причому одна з них отримала серйозні травми.

Спершу водійку звинуватили у замаху на вбивство, але пізніше злочин перекваліфікували на менш тяжкий – "серйозне порушення громадської безпеки".

Це вже щонайменше другий випадок, коли президент Сербії вирішив помилувати нападників на учасників антиурядових протестів. На початку липня Вучич помилував активістів владної Сербської прогресивної партії, яких судили за побиття учасників протесту в місті Новий Сад 27 січня.

Після того випадку у відставку подав премʼєр-міністр Сербії Мілош Вучевич.

Нагадаємо, антиурядові протести у Сербії тривають з листопада 2024 року та були спричинені трагічним інцидентом у місті Новий Сад, де обвалилась крівля залізничного вокзалу і загинули загалом 16 людей.

Детальніше про останні протести у Сербії читайте у статті "Революція у Сербії?"