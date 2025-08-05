Президент Сербии помиловал женщину, наехавшую на участников антиправительственного протеста

Президент Сербии Александар Вучич помиловал Милицу Стоянович – женщину, которая во время антиправительственного протеста в Белграде 24 января наехала автомобилем на студентов.

Эту информацию суд Белграда подтвердил порталу BIRN, сообщает "Европейская правда".

В суде сообщили, что 1 августа получили решение Вучича о помиловании Милицы Стоянович и сняли с нее обвинения в совершении "тяжкого преступления против общественной безопасности".

Стоянович задержали 24 января после того, как она въехала в группу студентов-протестующих. Пострадали два человека, причем один из них получил серьезные травмы.

Сначала водительницу обвинили в покушении на убийство, но позже преступление переквалифицировали на менее тяжкое – "серьезное нарушение общественной безопасности".

Это уже как минимум второй случай, когда президент Сербии решил помиловать нападавших на участников антиправительственных протестов. В начале июля Вучич помиловал активистов правящей Сербской прогрессивной партии, которых судили за избиение участников протеста в городе Новый Сад 27 января.

После того случая в отставку подал премьер-министр Сербии Милош Вучевич.

Напомним, антиправительственные протесты в Сербии продолжаются с ноября 2024 года и были вызваны трагическим инцидентом в городе Новый Сад, где обрушилась крыша железнодорожного вокзала и погибли в общей сложности 16 человек.

Подробнее о последних протестах в Сербии читайте в статье "Революция в Сербии?"