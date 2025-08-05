Підліток загубився в аеропорту в Іспанії та сів на рейс без квитка

15-річний підліток з Великої Британії загубив родину в аеропорту на іспанському острові Менорки та зміг без квитка потрапити на рейс до Італії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Британець мав летіти рейсом авіакомпанії Tui з Менорки до лондонського аеропорту Станстед, але зник в аеропорту. Батьки хлопця підняли тривогу і викликали поліцію.

Коли поліція переглянула записи з камер відеоспостереження в зоні вильоту аеропорту, виявилося, що 15-річному хлопцеві вдалося сісти на рейс до Мілана без квитка.

"Аеропорт вже активував систему оповіщення про зниклу дитину, але її було вимкнено після підтвердження, що хлопчик летить до Італії", – повідомили в поліції Менорки.

Співробітники авіакомпанії EasyJet. яка обслуговувала рейс до Мілана, помітила пасажира без квитка. У Мілані його зустріли співробітники авіакомпанії та місцеві органи влади.

Мати хлопця зустрілась із підлітком уже після прибуття до Італії.

У EasyJet після цього повідомили, що спільно з аеропортом Менорки розслідують, "як молодий пасажир зміг без супроводу потрапити на неправильний рейс до Мілана".

Раніше повідомлялось, що на заході Норвегії літаку довелось повернутись в аеропорт відправлення через влучання блискавки.

У 2017 році авіакомпанія EasyJet через овербукінг змусила покинути борт літака 15-річного підлітка, який повинен був летіти з Лондона в Тулузу без супроводу дорослих.