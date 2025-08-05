Подросток потерялся в аэропорту в Испании и сел на рейс без билета

15-летний подросток из Великобритании потерял семью в аэропорту на испанском острове Менорка и смог без билета попасть на рейс в Италию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Британец должен был лететь рейсом авиакомпании Tui с Менорки в лондонский аэропорт Станстед, но пропал в аэропорту. Родители мальчика подняли тревогу и вызвали полицию.

Когда полиция просмотрела записи с камер видеонаблюдения в зоне вылета аэропорта, оказалось, что 15-летнему парню удалось сесть на рейс в Милан без билета.

"Аэропорт уже активировал систему оповещения о пропавшем ребенке, но она была отключена после подтверждения, что мальчик летит в Италию", – сообщили в полиции Менорки.

Сотрудники авиакомпании EasyJet, которая обслуживала рейс в Милан, заметили пассажира без билета. В Милане его встретили сотрудники авиакомпании и местные власти.

Мать мальчика встретилась с подростком уже после прибытия в Италию.

В EasyJet после этого сообщили, что совместно с аэропортом Менорки расследуют, "как молодой пассажир смог без сопровождения попасть на неправильный рейс в Милан".

Ранее сообщалось, что на западе Норвегии самолету пришлось вернуться в аэропорт отправления из-за попадания молнии.

В 2017 году авиакомпания EasyJet из-за овербукинга заставила покинуть борт самолета 15-летнего подростка, который должен был лететь из Лондона в Тулузу без сопровождения взрослых.