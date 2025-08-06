В Сейме Литвы раскритиковали намерения Минобороны купить военные самолеты у Бразилии

В Литве председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны (КНБО) Гедримас Еглинскас раскритиковал намерение Министерства обороны закупить у Бразилии военно-транспортные самолеты Embraer C-390 Millenium.

Заявление главы парламентского комитета приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Еглинскас отметил, что не услышал ответа на вопрос о том, как запланированные Литвой закупки бразильских военных самолетов будут интегрированы в оборонную систему страны.

Он также подчеркнул, что конечным бенефициаром такой покупки будет Бразилия, которая вместе с Россией входит в блок БРИКС.

"Мы не говорим, что нам не нужен этот самолет, но вопрос в том – у кого мы его покупаем. Несмотря на то, что он будет частично произведен в США, частично – в странах Евросоюза, конечным бенефициаром все равно остается Бразилия, страна БРИКС", – заявил Еглинскас.

Напомним, в июне министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила о намерении приобрести три военно-транспортных самолета производства бразильской компании Embraer.

В апреле стало известно, что Швеция планирует приобрести несколько транспортных самолетов C-390 для своих вооруженных сил, заключив соответствующее соглашение с Нидерландами и Австрией.

А в прошлом году сообщалось, что Министерство обороны Чехии планирует закупить два военно-транспортных самолета Embraer C-390 для Военно-воздушных сил страны.