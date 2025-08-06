Додика лишили мандата президента Республики Сербской

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины приняла решение о лишении скандального Милорада Додика мандата президента Республики Сербской.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N1.

Решение было принято единогласно – на заседании присутствовали трое членов комиссии, остальные предварительно подали свое согласие на решение. Таким образом, все семеро членов ЦИК поддержали отмену мандата.

Член ЦИК Суад Арнаутович пояснил, что решение еще не является окончательным и что оно окончательно вступит в силу только после истечения срока подачи апелляции, что может занять месяц-два из-за административных процедур.

Напомним, Апелляционный суд Боснии и Герцеговины подтвердил в пятницу, 1 августа, предварительное решение суда, по которому Додика приговорили к одному году тюремного заключения.

Додик заявил, что будет игнорировать решение суда.

Ранее Додика признали виновным в нарушении конституционного порядка, в частности из-за игнорирования решений верховного представителя международного сообщества в Боснии Кристиана Шмидта и принятия законов, ограничивающих юрисдикцию государственных институтов в Республике Сербской.

Додик публично отказался признавать юрисдикцию государственных органов и заявил, что не подчинится аресту.

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