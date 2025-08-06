У Гельсінкі після року без смертей у ДТП сталася смертельна аварія велосипедистів

У фінській столиці Гельсінкі, де нещодавно зафіксували рік без смертей на дорозі, сталася рідкісна смертельна ДТП за участю двох велосипедистів.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Нещасний випадок стався у районі Мері-Растіла в східній частині Гельсінкі ще вдень у п’ятницю 1 серпня.

Двоє велосипедистів, що рухались назустріч одне одному по велодоріжці у лісопарку, зіткнулись на крутому повороті.

70-річний чоловік отримав серйозну травму, внаслідок якої згодом помер у лікарні. Інший учасник ДТП віком близько 80 років також травмований, але загрози для його життя немає.

Обоє учасників події були у шоломах. 80-річний чоловік їхав на електровелосипеді, загиблий – на звичайному.

Поліція веде розслідування за фактами створення небезпеки для руху та спричинення смерті.

Минулого тижня міська влада Гельсінкі оголосила, що за останній рік у місті не було зареєстровано жодної смертельної ДТП. У мерії вважають, що провідну роль у цьому зіграли обмеження швидкості.

Нагадаємо, у червні у Фінляндії почала діяти заборона на використання електросамокатів дітьми віком до 15 років, а орендуючі компанії зобов’язані отримати дозволи від місцевої влади.