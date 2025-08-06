В Хельсинки после года без смертей в ДТП произошло смертельное столкновение велосипедистов

В финской столице Хельсинки, где недавно зафиксировали год без смертей на дороге, произошло редкое смертельное ДТП с участием двух велосипедистов.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Несчастный случай произошел в районе Мэри-Растила в восточной части Хельсинки еще днем в пятницу 1 августа.

Двое велосипедистов, которые двигались навстречу друг другу по велодорожке в лесопарке, столкнулись на крутом повороте.

70-летний мужчина получил серьезную травму, в результате которой впоследствии скончался в больнице. Другой участник ДТП в возрасте около 80 лет также травмирован, но угрозы для его жизни нет.

Оба участника происшествия были в шлемах. 80-летний мужчина ехал на электровелосипеде, погибший – на обычном.

Полиция ведет расследование по фактам создания опасности для движения и причинения смерти.

На прошлой неделе городские власти Хельсинки объявили, что за последний год в городе не было зарегистрировано ни одного смертельного ДТП. В мэрии считают, что ведущую роль в этом сыграли ограничения скорости.

Напомним, в июне в Финляндии начал действовать запрет на использование электросамокатов детьми в возрасте до 15 лет, а арендующие компании обязаны получить разрешения от местных властей.