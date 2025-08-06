Литва по просьбе Германии построит склад боеприпасов для бригады Бундесвера

Министерство обороны Литвы планирует построить склад боеприпасов в центральном районе страны – Укмерге – по просьбе своих немецких союзников.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

В среду, 6 августа, правительство страны одобрило постановление о добавлении складов боеприпасов в перечень военной инфраструктуры, необходимой для поддержки принимающей страны.

В министерстве заявили, что Германия, которая планирует до 2027 года разместить в Литве бригаду, определила необходимость создания инфраструктуры для хранения боеприпасов и выбрала место для ее размещения.

Кроме других запланированных объектов, на территории будут построены здания для хранения боеприпасов. Вокруг выделенных участков будет создана 400-метровая зона безопасности с особыми условиями использования.

Министерство признало, что создание этих участков негативно повлияет на владельцев земли в зоне безопасности. Чтобы избежать этого, планируется реорганизация главного участка в Укмержском районе таким образом, чтобы территория для хранения боеприпасов была отделена и в зону 400 метров не попала ни одна земля, находящаяся в частной собственности населения.

Постановление было согласовано с Министерством охраны окружающей среды и представлено местным властям Укмержского района, которые не высказали возражений.

Перечень инфраструктуры, необходимой для поддержки принимающей страны, включает, среди прочего, около 192,5 га государственной земли в Укмержском районе для развертывания войск союзников.

Отметим, Германия имеет войска в Литве, которая граничит с российской Калининградской областью и союзной Москве Белоруссией, с 2017 года в рамках усилий по обеспечению безопасности восточного фланга НАТО, но новая бригада значительно углубляет ее участие.

В мае канцлер Германии Фридрих Мерц дал официальный старт работе в Литве новой немецкой бригады, которая должна помочь защитить восточный фланг НАТО.

Передовая группа начала работу по ее созданию чуть больше года назад, а осенью прошлого года она расширилась до "штаба активации" численностью около 250 человек. Ожидается, что к концу 2027 года 45-я бронетанковая бригада будет укомплектована до полной численности около 5000 человек, а войска будут дислоцированы в Рукле и Руднинкае.