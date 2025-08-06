Канада розглядає скасування деяких мит щодо США

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна розгляне можливість скасування деяких контрзаходів щодо товарів зі США.

Його слова цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Карні заявив, що контрзаходи повинні бути розроблені таким чином, щоб максимально вплинути на США, але мінімізувати збитки для канадських підприємств.

"Коли США змінюють тарифні ставки, ми не коригуємо їх автоматично. Ми дивимося, що ми можемо зробити для нашої промисловості, щоб це було найбільш ефективним", – сказав він.

За словами Карні, у деяких випадках це буде скасування мит.

"Ми вже скасували деякі мита, щоб, наприклад, автомобільна промисловість могла працювати більш ефективно. І ми будемо шукати можливості для цього", – зазначив він.

27 червня Трамп заявив, що припиняє всі торговельні переговори з Канадою після того, як вона почала впроваджувати податок на цифрові послуги, спрямований проти американських IT-гігантів.

Через кілька днів уряд Канади заявив про відновлення торгових переговорів зі США після того, як Канада скасувала свій план оподаткування американських технологічних компаній.

Минулого тижня Трамп заявив, що торговельні переговори з Канадою не є пріоритетом для його адміністрації, і замість укладання угоди він може вирішити просто залишити існуючі імпортні мита в силі.

31 липня Трамп заявив, що готовність Канади визнати Палестину як державу ускладнить канадсько-американські перемовини про нові умови торгівлі.

Того ж дня він підписав указ про підвищення мит на канадські товари з 25% до 35% на всі продукти, що не підпадають під торговельну угоду між США, Мексикою та Канадою.