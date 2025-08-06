Канада рассматривает отмену некоторых пошлин в отношении США

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна рассмотрит возможность отмены некоторых контрмер в отношении товаров из США.

Его слова цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Карни заявил, что контрмеры должны быть разработаны таким образом, чтобы максимально повлиять на США, но минимизировать убытки для канадских предприятий.

"Когда США меняют тарифные ставки, мы не корректируем их автоматически. Мы смотрим, что мы можем сделать для нашей промышленности, чтобы это было наиболее эффективным", – сказал он.

По словам Карни, в некоторых случаях это будет отмена пошлин.

"Мы уже отменили некоторые пошлины, чтобы, например, автомобильная промышленность могла работать более эффективно. И мы будем искать возможности для этого", – отметил он.

27 июня Трамп заявил, что прекращает все торговые переговоры с Канадой после того, как она начала внедрять налог на цифровые услуги, направленный против американских IT-гигантов.

Через несколько дней правительство Канады заявило о возобновлении торговых переговоров с США после того, как Канада отменила свой план налогообложения американских технологических компаний.

На прошлой неделе Трамп заявил, что торговые переговоры с Канадой не являются приоритетом для его администрации, и вместо заключения соглашения он может решить просто оставить существующие импортные пошлины в силе.

31 июля Трамп заявил, что готовность Канады признать Палестину как государство усложнит канадско-американские переговоры о новых условиях торговли.

В тот же день он подписал указ о повышении пошлин на канадские товары с 25% до 35% на все продукты, не подпадающие под торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой.