Біля берегів грецької Евбеї триває операція зі звільнення порома, що сів на мілину
У Греції триває операція зі зняття з мілини порома Panagia Paravouniotissa, який напередодні сів на мілину на рифі біля узбережжя острова Евбея.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.
Буксири працюють над тим, щоб зрушити судно з місця, в той час як водолази проводять підводний огляд і допоміжні операції.
На борт порома піднялися технічні фахівці, щоб оцінити масштаби пошкоджень.
Згідно з місцевими повідомленнями, розпочато розслідування обставин інциденту.
Слідчий наказав затримати капітана судна до пред'явлення йому звинувачень у спричиненні корабельної аварії через недбалість.
На поромі перебувало 105 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.
Всі особи, які перебували на борту, були безпечно евакуйовані без травм і доставлені на берег на борту приватних суден.
У липні на півдні Швеції на мілину сіло пасажирське судно, внаслідок чого евакуювали понад вісім десятків людей.
Нещодавно писали, що річковий порт на Ельбі у німецькому місті Деміц вимушено зупинив роботу через надто низький рівень води.