У берегов греческой Эвбеи продолжается операция по освобождению севшего на мель парома

В Греции продолжается операция по снятию с мели парома Panagia Paravouniotissa, который накануне сел на мель на рифе у побережья острова Эвбея.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Буксиры работают над тем, чтобы сдвинуть судно с места, в то время как водолазы проводят подводный осмотр и вспомогательные операции.

На борт парома поднялись технические специалисты, чтобы оценить масштабы повреждений.

Согласно местным сообщениям, начато расследование обстоятельств инцидента.

Следователь распорядился задержать капитана судна до предъявления ему обвинений в причинении кораблекрушения по неосторожности.

На пароме находились 105 пассажиров и девять членов экипажа.

Все находившиеся на борту были благополучно эвакуированы без травм и доставлены на берег на борту частных судов.

В июле на юге Швеции на мель села пассажирское судно, в результате чего были эвакуированы более восьми десятков человек.

Недавно писали, что речной порт на Эльбе в немецком городе Демиц вынужденно остановил работу из-за слишком низкого уровня воды.