Аеропорт Бірмінгема тимчасово закрили після аварійної посадки літака

Аеропорт Бірмінгема в центральній Англії тимчасово закрив злітно-посадкову смугу в середу після того, як невеликий літак здійснив аварійну посадку, в результаті якої одна людина отримала незначні травми.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Поліція повідомила в своєму пості на X, що бригади швидкої допомоги відреагували на інцидент, який стався близько 13:40 за місцевим часом.

Пізніше аеропорт повідомив, що всі люди, які перебували на борту літака, були евакуйовані службами екстреної допомоги. Реєстрація на рейс і перевірка безпеки були тимчасово закриті, додали в аеропорту.

На фотографіях, поширених у соціальних мережах, видно, що невеликий гвинтовий літак стоїть на злітно-посадковій смузі сьомого за завантаженістю аеропорту Великої Британії.

Це літак Beech B200 Super King Air, який злетів о 12:11 за місцевим часом і прямував до Белфаста в Північній Ірландії.

Представник аеропорту повідомив Reuters, що вони не можуть негайно підтвердити терміни відкриття злітно-посадкової смуги.

На сайті аеропорту зазначено, що деякі рейси були перенаправлені в інші британські аеропорти, а деякі вильоти були відкладені до 18:00 за Гринвічем.

Аеропорт, який минулого року обслужив близько 13 мільйонів пасажирів, є третім за величиною аеропортом Британії за межами Лондона.

Нагадаємо, у липні внаслідок падіння невеликого літака у британському аеропорту "Саутенд" загинули чотири людини.

Перед цим майже двадцять людей постраждали внаслідок займання літака, який перебував на злітно-посадковій смузі аеропорту Пальми, що на іспанській Майорці.