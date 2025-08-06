Аэропорт Бирмингема временно закрыли после аварийной посадки самолета

Аэропорт Бирмингема в центральной Англии временно закрыл взлетно-посадочную полосу в среду после того, как небольшой самолет совершил аварийную посадку, в результате которой один человек получил незначительные травмы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Полиция сообщила в своем посте на X, что бригады скорой помощи отреагировали на инцидент, который произошел около 13:40 по местному времени.

Позже аэропорт сообщил, что все люди, находившиеся на борту самолета, были эвакуированы службами экстренной помощи. Регистрация на рейс и проверка безопасности были временно закрыты, добавили в аэропорту.

На фотографиях, распространенных в социальных сетях, видно, что небольшой винтовой самолет стоит на взлетно-посадочной полосе седьмого по загруженности аэропорта Великобритании.

Это самолет Beech B200 Super King Air, который взлетел в 12:11 по местному времени и направлялся в Белфаст в Северной Ирландии.

Представитель аэропорта сообщил Reuters, что они не могут немедленно подтвердить сроки открытия взлетно-посадочной полосы.

На сайте аэропорта указано, что некоторые рейсы были перенаправлены в другие британские аэропорты, а некоторые вылеты были отложены до 18:00 по Гринвичу.

Аэропорт, который в прошлом году обслужил около 13 миллионов пассажиров, является третьим по величине аэропортом Великобритании за пределами Лондона.

Напомним, в июле в результате падения небольшого самолета в британском аэропорту "Саутенд" погибли четыре человека.

Перед этим почти двадцать человек пострадали в результате возгорания самолета, который находился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Пальмы на испанском острове Майорка.