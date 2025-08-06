СМИ: Швейцария не добилась снижения тарифов США на срочных переговорах

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер не смогла достичь прогресса на срочных переговорах в Вашингтоне, которые стали последней попыткой снизить 39-процентный тариф на швейцарский импорт в США.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По словам собеседника Bloomberg, швейцарская делегация на переговорах с госсекретарем США Марко Рубио в среду представила новое торговое предложение.

Источник агентства не ожидает, что до отъезда делегации во главе с Келлер-Зуттер вечером в среду удастся достичь существенно лучших условий торговли.

Как известно, в конце июля президент США Дональд Трамп повысил пошлины на швейцарский импорт до 39% – самый высокий показатель для всех европейских стран.

Его причиной стал торговый профицит Швейцарии с США в размере 38,5 млрд долларов, связанный с довольно специфическими товарами – золотом, фармацевтической продукцией, часами и медицинскими принадлежностями.

Повышенный тариф должен вступить в силу с четверга, 7 августа.

Объявление администрации Трампа застало руководство Швейцарии врасплох, но там заявили, что не будут прибегать к немедленным торговым мерам в ответ.