Зеленский подтвердил разговор с Трампом

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в среду провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, который ранее анонсировали СМИ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский написал на Х.

Глава государства отметил, что его разговор с президентом США состоялся после визита посланника Трампа Стива Виткоффа в Москву.

"Наша общая позиция с партнерами абсолютно четкая: война должна закончиться. И это должно быть честное завершение. В разговоре также приняли участие европейские лидеры, и я благодарен каждому из них за поддержку. Мы обсудили то, что было озвучено в Москве", – добавил он.

Беседа Зеленского и Трампа в среду ранее анонсировали СМИ. Она состоялась после встречи посланника президента США Стива Виткоффа и хозяина Кремля Владимира Путина.

В Кремле заявили, что во время разговора состоялся обмен "определенными сигналами" по российско-украинской войне.

А сам Трамп назвал встречу "очень продуктивной" и без подробностей сообщил, что "был достигнут значительный прогресс".