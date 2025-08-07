Трамп: есть хорошие шансы на встречу с Путиным очень скоро

Президент США Дональд Трамп заявил о "хороших шансах" на проведение встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным в ближайшее время.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в ходе общения с журналистами в Белом доме 6 августа.

Трамп отметил, что американская сторона провела "хорошие переговоры" с Путиным.

"И есть очень хорошие шансы, что мы сможем завершить этот раунд, положить конец этому (войне. – Ред.). Этот путь длинный и продолжает оставаться таким, но есть хорошие шансы, что очень скоро состоится встреча (с Путиным. – Ред.)", – рассказал американский президент.

При этом он добавил, что не считает встречу своего спецпосланника Стива Уиткоффа с Путиным в Москве прорывом.

Трамп также в очередной раз повторил свои высказывания о том, что в развязанной РФ войне гибнет много людей, и что она бы никогда не началась, если бы он был президентом.

По данным СМИ, Трамп во время разговора с европейскими лидерами в среду сообщил о намерении встретиться с Путиным "уже на следующей неделе", а после этого – организовать трехстороннюю встречу вместе с Владимиром Зеленским.

Разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами состоялся после встречи посланника президента США Стива Уиткоффа и хозяина Кремля Владимира Путина.

В Кремле заявили, что во время разговора состоялся обмен "определенными сигналами" по российско-украинской войне.

А сам Трамп назвал встречу "очень продуктивной" и без подробностей сообщил, что "был достигнут значительный прогресс".