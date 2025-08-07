СМИ: Рубио приказал дипломатам США запустить кампанию против закона ЕС о цифровых услугах

Администрация президента США Дональда Трампа поручила американским дипломатам в Европе начать лоббистскую кампанию с целью создать оппозицию Закону о цифровых услугах Европейского Союза.

Об этом свидетельствует внутренний дипломатический документ, с которым ознакомилось агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает агентство, в США считают, что европейский закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) ограничивает свободу слова и налагает расходы на американские технологические компании.

В служебном документе Госдепа США, подписанном главой ведомства Марко Рубио, говорится, что ЕС проводит "необоснованные" ограничения свободы выражения мнения, борясь с языком ненависти и дезинформацией, а DSA еще больше усиливает эти ограничения.

В документе под заголовком "Просьба принять меры" американским дипломатам в посольствах США в Европе было поручено регулярно взаимодействовать с правительствами стран ЕС и органами, ответственными за цифровые услуги, с целью донести озабоченность США по поводу DSA и финансовых затрат для американских технологических компаний.

"Посольства должны сосредоточить свои усилия на обеспечении поддержки правительства страны пребывания и других заинтересованных сторон для отмены и/или внесения изменений в Закон о цифровых правах или связанные законы ЕС или национальные законы, ограничивающие свободу выражения мнения в интернете", – говорится в документе.

Документ приводит американским дипломатам конкретные предложения о том, как можно изменить законодательство ЕС, а также аргументы, которые помогут им обосновать свою позицию.

Как известно, несколько американских гигантов социальных сетей, в частности Meta и X, столкнулись с судебными исками в соответствии с DSA, который вступил в силу в 2022 году.

Стоит отметить, что недавно Государственный департамент США раскритиковал Европу за свободу слова, заявив, что ее регулирование социальных сетей и других онлайн-платформ является "оруэловской" цензурой.