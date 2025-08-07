ЄС готовий допомогти Франції у боротьбі з масштабними лісовими пожежами

Європейський Союз готовий мобілізувати ресурси механізму цивільного захисту ЄС, відомого як RescEU, аби допомогти Франції, яка бореться із масштабними лісовими пожежами.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн заявила, що Європа солідарна з Францією, яка переживає в регіоні Од найгірші лісові пожежі у своїй новітній історії.

"Мої думки з відважними пожежниками, які борються з полум'ям. Ми готові мобілізувати ресурси rescEU для підтримки зусиль з ліквідації пожеж", – наголосила президентка Єврокомісії.

Пожежа у південному департаменті Од, що триває з 6 серпня, на цей час пошкодила понад 16 тисяч гектарів і стала наймасштабнішим стихійним лихом для країни за літо 2025 року.

Прем’єр Франсуа Байру назвав її "катастрофою небаченого масштабу".

Нещодавно у Франції затримали 17-річного хлопця, якого заскочили за підпалом у хвойному лісі біля міста Монпельє, що міг перерости у чергову лісову пожежу.