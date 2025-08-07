ЕС готов помочь Франции в борьбе с масштабными лесными пожарами
Европейский Союз готов мобилизовать ресурсы механизма гражданской защиты ЕС, известного как RescEU, чтобы помочь Франции, которая борется с масштабными лесными пожарами.
Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х, пишет "Европейская правда".
Фон дер Ляйен заявила, что Европа солидарна с Францией, которая переживает одни из худших лесных пожаров в своей новейшей истории.
"Мои мысли с отважными пожарными, которые борются с пламенем. Мы готовы мобилизовать ресурсы rescEU для поддержки усилий по ликвидации пожаров", – подчеркнула президент Еврокомиссии.
Пожар в южном департаменте Од, который продолжается с 6 августа, в настоящее время повредил более 16 тысяч гектаров и стал самым масштабным стихийным бедствием для страны за лето 2025 года.
Премьер Франсуа Байру назвал его "катастрофой невиданного масштаба".
Недавно во Франции задержали 17-летнего парня, которого застали за поджогом в хвойном лесу возле города Монпелье, что могло перерасти в очередной лесной пожар.