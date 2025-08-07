ЕС готов помочь Франции в борьбе с масштабными лесными пожарами

Европейский Союз готов мобилизовать ресурсы механизма гражданской защиты ЕС, известного как RescEU, чтобы помочь Франции, которая борется с масштабными лесными пожарами.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляйен заявила, что Европа солидарна с Францией, которая переживает одни из худших лесных пожаров в своей новейшей истории.

"Мои мысли с отважными пожарными, которые борются с пламенем. Мы готовы мобилизовать ресурсы rescEU для поддержки усилий по ликвидации пожаров", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

Пожар в южном департаменте Од, который продолжается с 6 августа, в настоящее время повредил более 16 тысяч гектаров и стал самым масштабным стихийным бедствием для страны за лето 2025 года.

Премьер Франсуа Байру назвал его "катастрофой невиданного масштаба".

Недавно во Франции задержали 17-летнего парня, которого застали за поджогом в хвойном лесу возле города Монпелье, что могло перерасти в очередной лесной пожар.