У Чехії понад 70% громадян не готові до надзвичайних ситуацій – МВС

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив, що понад 70% населення Чехії не готується до надзвичайних ситуацій.

Його слова цитує Radio Prague International, пише "Європейська правда".

У четвер, 7 серпня, Ракушан презентував новий посібник, який покликаний допомагати населенню за надзвичайних ситуацій, таких як повені, пожежі, бурі або відключення електроенергії.

За даними опитування, яке проводилося під час підготовки цього посібника, понад 73% чехів заявили, що не готується до надзвичайних ситуацій.

"Ми знаємо, що 73% населення не готові до надзвичайних ситуацій. Вони не мають запасів на випадок надзвичайних ситуацій та інших необхідних речей", – сказав Ракушан.

Також це опитування було зосереджене на моніторингу надійності окремих компонентів інтегрованої системи рятування. За словами Ракушана, близько 97% людей довіряють пожежникам, 76% – поліції, а 74% – армії.

За його словами, люди вірять, що інтегрована система рятування допоможе їм, але водночас хочуть знати, що робити в кризовій ситуації.

Посібник містить поради та переліки речей, які стануть у нагоді для подолання наслідків відсутності води, тепла, електроенергії або інтернету протягом перших трьох днів, тобто перших 72 годин надзвичайної ситуації.

За словами Ракушана, Міністерство внутрішніх справ хоче використати цю інформацію, щоб люди почувалися спокійніше. Він вважає, що з ситуацією можна впоратися, якщо громадяни знають, як діяти.

Чехія не єдина країна, яка підготувала посібник для населення такого типу. Зокрема у квітні заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик повідомив, що восени до кожного польського дому надійде "Посібник з безпеки".

А ЄС 26 березня представив свою Стратегію готовності, в якій викладені плани щодо запобігання і реагування на нові кризи і загрози, такі як повені, лісові пожежі або конфлікти.

Минулого року у Норвегії, Швеції та Фінляндії оновили інструкції для населення на випадок конфлікту чи іншої кризової ситуації, які ці держави публікують з Другої світової війни.

Іспанський уряд тоді теж говорив, що готує перший національний план цивільного захисту, що передбачає створення посібника для населення, аби воно знало, як діяти, якщо на територію Іспанії прийде війна.