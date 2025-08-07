В Чехии более 70% граждан не готовы к чрезвычайным ситуациям – МВД

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что более 70% населения Чехии не готовится к чрезвычайным ситуациям.

Его слова цитирует Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

В четверг, 7 августа, Ракушан представил новое руководство, которое призвано помогать населению в чрезвычайных ситуациях, таких как наводнения, пожары, бури или отключение электроэнергии.

По данным опроса, который проводился во время подготовки этого пособия, более 73% чехов заявили, что не готовятся к чрезвычайным ситуациям.

"Мы знаем, что 73% населения не готовы к чрезвычайным ситуациям. У них нет запасов на случай чрезвычайных ситуаций и других необходимых вещей", – сказал Ракушан.

Также этот опрос был сосредоточен на мониторинге надежности отдельных компонентов интегрированной системы спасения. По словам Ракушана, около 97% людей доверяют пожарным, 76% – полиции, а 74% – армии.

По его словам, люди верят, что интегрированная система спасения поможет им, но в то же время хотят знать, что делать в кризисной ситуации.

Пособие содержит советы и списки вещей, которые пригодятся для преодоления последствий отсутствия воды, тепла, электроэнергии или интернета в течение первых трех дней, то есть первых 72 часов чрезвычайной ситуации.

По словам Ракушана, Министерство внутренних дел хочет использовать эту информацию, чтобы люди чувствовали себя спокойнее. Он считает, что с ситуацией можно справиться, если граждане знают, как действовать.

Чехия не единственная страна, которая подготовила руководство для населения такого типа. В частности, в апреле заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что осенью в каждый польский дом поступит "Пособие по безопасности".

А ЕС 26 марта представил свою Стратегию готовности, в которой изложены планы по предотвращению и реагированию на новые кризисы и угрозы, такие как наводнения, лесные пожары или конфликты.

В прошлом году в Норвегии, Швеции и Финляндии обновили инструкции для населения на случай конфликта или другой кризисной ситуации, которые эти государства публикуют со Второй мировой войны.

Испанское правительство тогда тоже говорило, что готовит первый национальный план гражданской защиты, предусматривающий создание руководства для населения, чтобы оно знало, как действовать, если на территорию Испании придет война.