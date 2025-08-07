СМИ узнали, чем планирует заниматься экс-президент Польши Дуда

Анджей Дуда, который на этой неделе завершил каденцию президента Польши, нацелен на работу в Международном олимпийском комитете, а также на общественную деятельность.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно RMF FM.

По информации вещателя, Дуда, как ожидается, будет избран членом Международного олимпийского комитета – соответствующую рекомендацию приняло в прошлом году правление Польского олимпийского комитета.

Голосование за кандидатуру экс-президента Польши состоится во время сессии МОК не ранее 2026 года. Кандидатура Дуды сейчас рассматривается комиссией МОК, которая предоставляет рекомендации.

Кроме того, по информации RMF FM, Дуда работает над созданием международного аналитического центра, который "объединит политические и деловые круги Центральной и Восточной Европы".

В то же время Анджей Дуда не планирует возвращаться на другое прежнее место работы – Ягеллонский университет в Кракове, где он преподавал с 1997 года, в том числе и во время президентства.

Представитель университета сообщил, что трудовой договор с Дудой был расторгнут "по соглашению сторон".

Напомним, новый президент Польши Кароль Навроцкий принял присягу и официально вступил в должность 6 августа.

Больше о политическом будущем Анджея Дуды читайте в архивном материале "ЕвроПравды".