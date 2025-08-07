В Португалии хотят ужесточить наказание за поджоги лесов после нынешних пожаров

Министр внутренних дел Португалии Мария Лусия Амарал объявила о возможности ужесточить наказание за преступления, связанные с разжиганием лесных пожаров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Diário de Notícias.

После заседания португальского правительства в четверг Амарал заявила, что власти намерены "изменить уголовную политику, уделив большее внимание возможному ужесточению наказаний за преступления, связанные с поджогами".

"Кажется, существует широкий консенсус относительно того, что мы, к сожалению, узнали, что так называемое преступление лесного пожара наносит серьезный ущерб обществу и поэтому должно быть предметом особого внимания в законе об уголовной политике, в частности относительно приоритетности его расследования", – добавила она.

Министр не уточнила, как именно могут быть увеличены наказания и когда именно.

С конца прошлой недели Португалию охватила волна лесных пожаров, которые особенно сильно затронули северную и центральную части страны.

На этом фоне португальские власти объявили предупреждение о пожарной опасности до 13 августа и выделили средства на приобретение средств пожаротушения для двух самолетов Вооруженных сил С-130.

Пожар продолжается с середины и в департаменте Од на юге Франции. На данный момент он повредил более 16 тысяч гектаров и стал самым масштабным стихийным бедствием для страны за лето 2025 года.