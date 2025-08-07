Нідерланди: за пожежею на залізниці під час саміту НАТО не стояла іноземна держава

Поліція Нідерландів не виявила жодних ознак того, що відповідальність за пожежу на залізниці, яка порушила рух поїздів у перший день саміту НАТО в Гаазі, лежить на іноземній державі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в повідомленні на сайті поліції.

Розслідування нідерландських правоохоронців виключило можливість технічної несправності або аварії як причини пожежі на залізниці.

"Найбільш імовірним є те, що підпал був вчинений з метою перешкодити руху поїздів того дня. Немає жодних ознак того, що це було скоєно з метою крадіжки міді або що за цим злочином стоїть державний суб'єкт", – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч перед 24 черпня – початком саміту НАТО у Гаазі – на залізничній гілці з аеропорту "Схіпхол" до Амстердама й Утрехта сталася пожежа, яка унеможливила рух поїздів на майже добу.

Того ж дня представники лівої активістської групи Geef Tegengas заблокували залізничне сполучення на маршруті до Роттердама, таким чином висловлюючи протест проти НАТО та Ізраїлю.