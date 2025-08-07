Нидерланды: за пожаром на железной дороге во время саммита НАТО не стояло иностранное государство

Полиция Нидерландов не обнаружила никаких признаков того, что ответственность за пожар на железной дороге, который нарушил движение поездов в первый день саммита НАТО в Гааге, лежит на иностранном государстве.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в сообщении на сайте полиции.

Расследование нидерландских правоохранителей исключило возможность технической неисправности или аварии как причины пожара на железной дороге.

"Наиболее вероятно, что поджог был совершен с целью помешать движению поездов в тот день. Нет никаких признаков того, что это было совершено с целью кражи меди или что за этим преступлением стоит государственный субъект", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь перед 24 июля – началом саммита НАТО в Гааге – на железнодорожной ветке из аэропорта "Схипхол" в Амстердам и Утрехт произошел пожар, который сделал невозможным движение поездов почти на сутки.

В тот же день представители левой активистской группы Geef Tegengas заблокировали железнодорожное сообщение на маршруте до Роттердама, таким образом выражая протест против НАТО и Израиля.