Масштабну лісову пожежу на півдні Франції вдалось локалізувати

Найбільша за останні десятиліття пожежа у Франції, яка спалахнула напередодні в південному департаменті Од, у четвер була локалізована, але її гасіння триватиме ще не одну добу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє АР.

Адміністратор Од Крістіан Пуже повідомив пізно у четвер, що пожежу вдалось локалізувати. Однак мешканцям було заборонено повертатися додому без дозволу, оскільки багато доріг досі заблоковані через небезпеку.

Він також застеріг, що ситуація залишається нестабільною: "Ще має минути кілька днів, перш ніж зможемо сказати, що пожежа повністю ліквідована. Боротьба ще не закінчена".

Пожежа, яка розпочалась у вівторок, поширилась на понад 160 квадратних кілометрів площі у департаменті Од. Вогонь охопив 15 комун у гірському регіоні Корб'єр, знищивши і пошкодивши щонайменше 36 будинків.

За даними місцевих органів влади, внаслідок стихії одна людина загинула, а щонайменше 13 людей – серед них 11 пожежників – отримали поранення.

Міністерка екологічної трансформації Франції Аньєс Панньє-Рунашер назвала пожежу найгіршою з 1949 року і пов'язала її з кліматичними змінами.

Європейський Союз заявив про готовність мобілізувати ресурси механізму цивільного захисту ЄС, аби допомогти Франції з масштабними лісовими пожежами.