Масштабный лесной пожар на юге Франции удалось локализовать

Крупнейший за последние десятилетия пожар во Франции, который вспыхнул накануне в южном департаменте Од, в четверг был локализован, но его тушение продлится еще не одну сутки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает АР.

Администратор Од Кристиан Пуже сообщил поздно вечером в четверг, что пожар удалось локализовать. Однако жителям было запрещено возвращаться домой без разрешения, поскольку многие дороги до сих пор заблокированы из-за опасности.

Он также предупредил, что ситуация остается нестабильной: "Еще должно пройти несколько дней, прежде чем мы сможем сказать, что пожар полностью ликвидирован. Борьба еще не закончена".

Пожар, который начался во вторник, распространился на более чем 160 квадратных километров площади в департаменте Од. Огонь охватил 15 коммун в горном регионе Корбьер, уничтожив и повредив по меньшей мере 36 домов.

По данным местных властей, в результате стихии один человек погиб, а по меньшей мере 13 человек, в том числе 11 пожарных, получили ранения.

Министр экологической трансформации Франции Аньес Паннье-Рунашер назвала пожар худшим с 1949 года и связала его с климатическими изменениями.

Европейский Союз заявил о готовности мобилизовать ресурсы механизма гражданской защиты ЕС, чтобы помочь Франции с масштабными лесными пожарами.