Президент США Дональд Трамп опроверг информацию, появившуюся в СМИ о том, что для встречи с ним хозяин Кремля Владимир Путин сначала должен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает "Европейская правда".

Когда его спросили, должен ли Путин сначала встретиться с Зеленским для того, чтобы потом провести встречу с ним, американский президент ответил: "Нет".

"Они (Путин и Зеленский. – Ред.) хотели бы встретиться со мной, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы остановить убийства", – отметил он.

Как известно, неназванный представитель Белого дома в комментарии The New York Post заявил, что встреча Трампа с Путиным состоится только в том случае, если сам хозяин Кремля также встретится с Владимиром Зеленским.

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков сообщал ранее журналистам, что в ближайшие дни – вероятно, на следующей неделе – планируется встреча Путина и президента США Дональда Трампа.

Сам Трамп публично заявил о "хороших шансах" на проведение встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным в ближайшее время.

Правитель России считает, что Объединенные Арабские Эмираты подходят для проведения саммита Россия – США на уровне лидеров.