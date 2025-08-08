На юге Франции остановили распространение рекордного пожара

Масштабный лесной пожар на юге Франции, ставший самым сильным за полвека, сдержали от дальнейшего распространения и теперь пытаются потушить.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Пожар на территории департамента Од со вторника охватил 17 тысяч гектаров территории, из них 13 тысяч уже выгорели. До вечера четверга пожарным удалось сдержать его дальнейшее распространение, следующим этапом будет тушение.

В пожарной службе отметили, что погодные условия в пятницу будут благоприятными.

На месте задействованы более 2000 пожарных и более 200 сотрудников жандармерии.

В результате пожара погибла одна местная жительница, пострадали 18 человек, из которых 16 – пожарные. Огонь уничтожил или повредил 36 домов и полсотни автомобилей. Эвакуироваться пришлось 2000 человек.

По данным правительства, пожар стал самым страшным не только за это лето, но и за последние 50 лет.

Евросоюз предложил Франции помощь для преодоления стихийного бедствия.

В соседней Португалии хотят увеличить наказание за поджоги лесов после последних пожаров.