США предлагают $50 млн за помощь в аресте лидера Венесуэлы Мадуро

США объявили награду в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет в задержании лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом у себя в Х объявила генпрокурор США Пэм Бонди, сообщает "Европейская правда".

По словам Бонди, таким образом США удвоят уже объявленное вознаграждение в размере 25 миллионов долларов.

В свою очередь в пресс-службе Госдепа отметили, что более десяти лет Мадуро возглавлял картель "Картель де лос Солес", который занимается контрабандой наркотиков в Соединенные Штаты.

25 июля Министерство финансов США внесло "Картель де лос Солес" в список специально определенных глобальных террористических организаций (SDGT).

"С 2020 года Мадуро подавляет демократию и удерживает власть в Венесуэле. Мадуро заявил, что победил на президентских выборах в Венесуэле 28 июля 2024 года, но не предоставил никаких доказательств своей победы", – говорится в заявлении.

Соединенные Штаты отказались признать Мадуро победителем выборов 2024 года и не признают его президентом Венесуэлы, подчеркнули в Госдепе.

Как известно, США и Европа не признают Николаса Мадуро легитимным президентом Венесуэлы после выборов в июле 2024 года из-за массовых фальсификаций и жестокого подавления протестов.

Предыдущая администрация Джо Байдена также ввела многочисленные санкции против режима Мадуро.

Во время первого президентского срока Дональда Трампа США задействовали стратегию максимального давления для устранения Мадуро и сформировали коалицию из более пятидесяти стран, которая признала Хуана Гуайдо, тогдашнего главу парламента Венесуэлы, законным главой государства.