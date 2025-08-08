В Германии рекордно обвалился рейтинг правительства Мерца

В Германии опрос показал, что почти через 100 дней после начала работы консервативное правительство канцлера Фридриха Мерца столкнулось с самым низким рейтингом одобрения за время своего существования.

Данные опроса от телеканала ARD приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Среди немецких респондентов удовлетворение работой правительства резко снизилось: только 29% респондентов выразили одобрение, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом месяце.

Это худший результат с момента начала работы правительства в начале мая. Как отмечает агентство, в следующую среду исполняется 100 дней с момента прихода правительства Мерца к власти.

Опрос также показал, что 69% респондентов не удовлетворены или совсем не удовлетворены работой правящей коалиции.

Сам Мерц также испытывает значительную потерю доверия со стороны общественности.

Лишь 32% респондентов заявили, что довольны его руководством, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в предыдущем месяце. Две трети теперь выражают недовольство.

Опрос, проведенный социологической службой Infratest dimap, был проведен среди 1321 избирателя с правом голоса с понедельника по среду на этой неделе.

Недавно сообщалось, что впервые с середины мая рейтинг "Альтернативы для Германии" поднялся до 25%.

Еще один опрос показал, что правящий консервативный блок ХДС/ХСС потерял в симпатиях избирателей, что поставило их на один уровень с ультраправой "Альтернативой для Германии".