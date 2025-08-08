Президент Литви зустрінеться з кандидаткою у прем’єри

Президент Литви Гітанас Науседа у п’ятницю проведе зустріч з кандидаткою на посаду прем’єр-міністра Інгою Ругінене.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

8 серпня Науседа проведе зустріч з Інгою Ругінене – до цього часу очільницею Міністерства соціального захисту і праці, яку керівна Литовська соціал-демократична партія номінувала на посаду прем’єр-міністра після відставки попереднього очільника уряду Гінтаутаса Палуцкаса.

Законодавство передбачає, що глава держави після відставки уряду має внести на розгляд Сейму кандидатуру нового прем’єра не пізніше як через 15 днів.

Після затвердження Сеймом кандидатури прем’єра він має не пізніше як через 15 днів презентувати парламенту склад свого уряду та програму, узгоджену з президентом.

Нагадаємо, попередній прем’єр Гінтаутас Палуцкас вирішив піти у відставку після того, як правоохоронні органи розпочали два досудові розслідування, пов'язані з його бізнесом. Тимчасовим прем’єром став міністр фінансів.

6 серпня президія керівної Соціал-демократичної партії Литви обрала Інгу Ругінене кандидаткою на посаду голови уряду.

Згодом з’ясувалося, що Ругінене відвідувала Росію після 2014 року. Вона прокоментувала, що визнає це і не збирається приховувати, а також розкрила, що через родинні зв’язки у дитинстві провела багато часу на сході України.

