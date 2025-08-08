Президент Литвы встретится с кандидатом в премьеры

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу проведет встречу с кандидатом на должность премьер-министра Ингой Ругинене.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

8 августа Науседа проведет встречу с Ингой Ругинене – главой Министерства социальной защиты и труда, которую правящая Литовская социал-демократическая партия номинировала на должность премьер-министра после отставки предыдущего главы правительства Гинтаутаса Палуцкаса.

Законодательство предусматривает, что глава государства после отставки правительства должен внести на рассмотрение Сейма кандидатуру нового премьера не позднее чем через 15 дней.

После утверждения Сеймом кандидатуры премьера он должен не позднее чем через 15 дней представить парламенту состав своего правительства и программу, согласованную с президентом.

Напомним, предыдущий премьер Гинтаутас Палуцкас решил уйти в отставку после того, как правоохранительные органы начали два досудебных расследования, связанные с его бизнесом. Временным премьером стал министр финансов.

6 августа президиум правящей Социал-демократической партии Литвы избрал Ингу Ругинене кандидатом на пост главы правительства.

Впоследствии выяснилось, что Ругинене посещала Россию после 2014 года. Она прокомментировала, что признает это и не собирается скрывать, а также раскрыла, что из-за родственных связей в детстве провела много времени на востоке Украины.

