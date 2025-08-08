Китай назвав імпорт російської нафти "законним правом"

Китай назвав виправданими те, що імпортує російську нафту, відкинувши погрози США щодо введення нових мит.

Про це заявило Міністерство закордонних справ Китаю, пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

У МЗС країни, коментуючи погрози США щодо введення нових мит щодо держав, які імпортують нафту РФ, заявили, що Китай має "законне право на нормальне економічне, торговельне та енергетичне співробітництво з усіма країнами світу, включно із Росією".

"Ми продовжимо вживати розумних заходів з енергетичної безпеки відповідно до наших національних інтересів", – наголосили там.

Раніше цього тижня президент Дональд Трамп заявив, що може покарати Китай додатковими митами за закупівлю російської нафти.

Як передає агентство, у четвер, 7 серпня, спілкуючись із журналістами, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що мита на китайську нафту "можуть бути введені в якийсь момент".

За останніми даними митниці, імпорт Китаю з Росії в липні зріс до $10,06 млрд – найвищого рівня з березня. Але в цілому за цей рік імпорт з Росії все ще знизився на 7,7% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Зазначимо, Трамп у середу 6 серпня розпорядився запровадити додатковий тариф у 25% щодо Індії через імпорт нею російських енергоносіїв, втіливши погрозу останніх днів. Тариф набуде чинності через 21 день.

Перед тим Бессент попередив китайських посадовців, що продовження закупівель російської нафти, на яку накладено санкції, призведе до введення високих мит.

Раніше Трамп заявив, що зниження цін на енергоносії може вплинути на Владіміра Путіна і змусити його припинити війну в Україні.