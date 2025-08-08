Китай назвал импорт российской нефти "законным правом"

Китай назвал оправданным импорт российской нефти, отвергнув угрозы США о введении новых пошлин.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Китая, пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

В МИД страны, комментируя угрозы США о введении новых пошлин в отношении стран, импортирующие нефть РФ, заявили, что Китай имеет "законное право на нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество со всеми странами мира, включая Россию".

"Мы продолжим принимать разумные меры по энергетической безопасности в соответствии с нашими национальными интересами", – отметили там.

Ранее на этой неделе президент Дональд Трамп заявил, что может наказать Китай дополнительными пошлинами за закупку российской нефти.

Как передает агентство, в четверг, 7 августа, общаясь с журналистами, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что пошлины на китайскую нефть "могут быть введены в какой-то момент".

По последним данным таможни, импорт Китая из России в июле вырос до $10,06 млрд – самого высокого уровня с марта. Но в целом за этот год импорт из России все еще снизился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Отметим, Трамп в среду 6 августа распорядился ввести дополнительный тариф в 25% в отношении Индии из-за импорта ею российских энергоносителей, воплотив угрозу последних дней. Тариф вступит в силу через 21 день.

Перед тем Бессент предупредил китайских чиновников, что продолжение закупок российской нефти, на которую наложены санкции, приведет к введению высоких пошлин.

Ранее Трамп заявил, что снижение цен на энергоносители может повлиять на Владимира Путина и заставить его прекратить войну в Украине.