Віцеканцлер Німеччини підтримав рішення припинити постачання зброї до Ізраїлю

Віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль вважає, що рішення уряду країни припинити постачання зброї до Ізраїлю є правильним.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Клінгбайль заявив, що рішення припинити постачання зброї до Ізраїлю, яка може бути використана в секторі Гази, є правильним.

"Гуманітарні страждання в Газі нестерпні", – наголосив він.

Віцеканцлер Німеччини заявив, що ізраїльський уряд несе велику відповідальність за гуманітарну ситуацію в секторі Гази.

"Тому гуманітарна допомога повинна бути допущена до Гази якомога швидше і в повному обсязі", – зазначив Клінгбайль.

Нагадаємо, зранку 8 серпня військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив план взяття під контроль сектор Гази. За даними порталу Axios, президент США Дональд Трамп не заперечив щодо планів Ізраїлю взяти Газу під повний контроль.

Раніше європейські країни, серед яких Франція та Німеччина, почали скидати з повітря допомогу для цивільного населення у секторі Гази.

Також низка західних держав, зокрема Франція і Британія, заявили про готовність визнати Палестину як державу.