Вице-канцлер Германии поддержал решение прекратить поставки оружия в Израиль

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль считает, что решение правительства страны прекратить поставки оружия в Израиль является правильным.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Клингбайль заявил, что решение прекратить поставки оружия в Израиль, которое может быть использовано в секторе Газы, является правильным.

"Гуманитарные страдания в Газе невыносимы", – подчеркнул он.

Вице-канцлер Германии заявил, что израильское правительство несет большую ответственность за гуманитарную ситуацию в секторе Газы.

"Поэтому гуманитарная помощь должна быть допущена в Газу как можно скорее и в полном объеме", – отметил Клингбайль.

Напомним, утром 8 августа военно-политически кабинет Израиля одобрил план взятия под контроль сектор Газы. По данным портала Axios, президент США Дональд Трамп не возразил относительно планов Израиля взять Газу под полный контроль.

Ранее европейские страны, среди которых Франция и Германия, начали сбрасывать с воздуха помощь для гражданского населения в секторе Газы.

Также ряд западных государств, в частности Франция и Великобритания, заявили о готовности признать Палестину как государство.