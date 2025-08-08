Кандидатка у прем'єри Литви розповіла про зустріч із президентом

У Литві завершилася зустріч кандидатки на посаду прем’єр-міністра Інги Ругінене з президентом Гітанасом Науседою, вона тривала близько двох годин.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Вдень 8 серпня, як і очікувалося, Інга Ругінене вирушила на зустріч з президентом Гітанасом Науседою у зв’язку з її висуванням на прем’єрську посаду Соціал-демократичною партією Литви. Розмова тривала близько двох годин.

"Ми говорили про різні речі… Президента цікавило моє бачення, стратегічні питання – чи ми будемо продовжувати той самий курс, чи будуть якісь радикальні зміни. Я запевнила його, що ми (...) будемо дотримуватися заявлених стратегічних цілей", – розповіла Ругінене. Вона додала, що у розмові в тому числі проговорили необхідність збільшення оборонних витрат Литви до 5-6% ВВП.

За її словами, вони з Науседою домовились про ще одну зустріч наступного тижня, щоб детально поговорити про склад уряду.

На питання, чи йшлося у розмові з президентом про питання, які з’явились до Ругінене у публічній дискусії – про родичів у Росії та бізнес чоловіка – Ругінене відповіла, що "не має таємниць".

"Я відповіла на усі запитання, і, як мені здається, почала відкрито відповідати на них громадськості ще вчора. Я не почуваюся як хтось, хто каже неправду. Я сказала все відкрито і чітко, як є. А щодо інформації, яка з’явилась сьогодні – її слід перевірити, і звісно я дам свою відповідь", – сказала потенційна прем’єрка (йдеться про те, що держбанк ILTE нібито виділив 5 тисяч євро на бізнес чоловіка Ругінене вже тоді, коли вона отримала посаду в уряді).

Нагадаємо, попередній прем’єр Гінтаутас Палуцкас вирішив піти у відставку після того, як правоохоронні органи розпочали два досудові розслідування, пов'язані з його бізнесом. Тимчасовим прем’єром став міністр фінансів.

6 серпня президія керівної Соціал-демократичної партії Литви обрала Інгу Ругінене кандидаткою на посаду голови уряду.

Згодом з’ясувалося, що Ругінене відвідувала Росію після 2014 року. Вона прокоментувала, що визнає це і не збирається приховувати, а також розкрила, що через родинні зв’язки у дитинстві провела багато часу на сході України.

Детальніше читайте у статті: Відставка під тиском корупції: що змінює для України зміна прем'єра Литви.