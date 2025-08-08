Кандидат в премьеры Литвы рассказала о встрече с президентом

В Литве завершилась встреча кандидата на должность премьер-министра Инги Ругинене с президентом Гитанасом Науседой, она длилась около двух часов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Днем 8 августа, как и ожидалось, Инга Ругинене отправилась на встречу с президентом Гитанасом Науседой в связи с ее выдвижением на премьерский пост Социал-демократической партией Литвы. Разговор длился около двух часов.

"Мы говорили о разных вещах... Президента интересовало мое видение, стратегические вопросы – будем ли мы продолжать тот же курс, или будут какие-то радикальные изменения. Я заверила его, что мы (...) будем придерживаться заявленных стратегических целей", – рассказала Ругинене. Она добавила, что в разговоре в том числе проговорили необходимость увеличения оборонных расходов Литвы до 5-6% ВВП.

По ее словам, они с Науседой договорились о еще одной встрече на следующей неделе, чтобы подробно поговорить о составе правительства.

На вопрос, шла ли речь в разговоре с президентом о вопросах, которые появились к Ругинене в публичной дискуссии – о родственниках в России и бизнесе мужа, – Ругинене ответила, что у нее "нет тайн".

"Я ответила на все вопросы, и, как мне кажется, начала открыто отвечать на них общественности еще вчера. Я не чувствую себя как кто-то, кто говорит неправду. Я сказала все открыто и четко, как есть. А относительно информации, которая появилась сегодня – ее следует проверить, и конечно, я дам свой ответ", – сказала потенциальный премьер (речь идет о том, что госбанк ILTE якобы выделил 5 тысяч евро на бизнес мужа Ругинене уже тогда, когда она получила должность в правительстве).

Напомним, предыдущий премьер Гинтаутас Палуцкас решил уйти в отставку после того, как правоохранительные органы начали два досудебных расследования, связанные с его бизнесом. Временным премьером стал министр финансов.

6 августа президиум правящей Социал-демократической партии Литвы избрал Ингу Ругинене кандидатом на пост главы правительства.

Впоследствии выяснилось, что Ругинене посещала Россию после 2014 года. Она прокомментировала, что признает это и не собирается скрывать, а также раскрыла, что из-за родственных связей в детстве провела много времени на востоке Украины.

