Лукашенко: РФ не просила Білорусь про пряму участь у війні через страх вторгнення НАТО

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що Росія не просила Білорусь про пряму допомогу у війні проти України через побоювання вторгнення НАТО.

Про це він сказав в інтерв'ю американському журналу Time, текст якого опублікований на президентському сайті, передає "Європейська правда".

Лукашенко заявив, що якби Білорусь втягнулася в бойові дії, то це мало б зовсім інші політичні та військові наслідки.

"Росія прекрасно розуміє, а ми тим більше розуміємо, що, якщо ми вплутаємося в цю війну відкрито, ми матимемо більше проблем. Росія розуміє, що нам буде складно утримати цей кордон, враховуючи, що не тільки українці будуть воювати проти нас. Це буде приводом для введення в Україну натівських військ", – сказав він.

На його думку, під виглядом найманців в Україну прибули б люди у величезній кількості: німці, французи, англійці та інші.

"І нам доведеться тут вести війну проти вже натівських військ. Ми ж це прекрасно розуміємо. Далі. Ракетами будуть молотити по Білорусі. Це ж зовсім поруч. Ми ж це розуміємо. І росіяни це розуміють", – заявив Лукашенко.

За словами Лукашенка, це питання навіть не доводиться виносити на обговорення з російським керівництвом.

"І, до речі, керівник ЦРУ до нас приїжджав – Бернс. І я йому прямо сказав, що ми не збираємося воювати і кордон переходити, але ми допомагаємо тут росіянам. Головне питання у нього було про те, чи не втягнеться Білорусь у цю війну, кордони тощо. Я кажу: "Слухайте, у нас з Росією навіть розмови такої немає", – розповів білоруський диктатор.

