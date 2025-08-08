Лукашенко: РФ не просила Беларусь о прямом участии в войне из-за страха вторжения НАТО

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия не просила Беларусь о прямой помощи в войне против Украины из-за опасений вторжения НАТО.

Об этом он сказал в интервью американскому журналу Time, текст которого опубликован на президентском сайте, передает "Европейская правда".

Лукашенко заявил, что если бы Беларусь втянулась в боевые действия, то это имело бы совсем другие политические и военные последствия.

"Россия прекрасно понимает, а мы тем более понимаем, что, если мы ввяжемся в эту войну открыто, мы будем иметь больше проблем. Россия понимает, что нам будет сложно удержать эту границу, учитывая, что не только украинцы будут воевать против нас. Это будет поводом для введения в Украину натовских войск", – сказал он.

По его мнению, под видом наемников в Украину прибыли бы люди в огромном количестве: немцы, французы, англичане и другие.

"И нам придется здесь вести войну против уже натовских войск. Мы же это прекрасно понимаем. Дальше. Ракетами будут молотить по Беларуси. Это же совсем рядом. Мы же это понимаем. И россияне это понимают", – заявил Лукашенко.

По словам Лукашенко, этот вопрос даже не приходится выносить на обсуждение с российским руководством.

"И, кстати, руководитель ЦРУ к нам приезжал – Бернс. И я ему прямо сказал, что мы не собираемся воевать и границу переходить, но мы помогаем здесь россиянам. Главный вопрос у него был о том, не втянется ли Беларусь в эту войну, границы и так далее. Я говорю: "Слушайте, у нас с Россией даже разговора такого нет", – рассказал белорусский диктатор.

Недавно Александр Лукашенко снова призвал Евросоюз отойти от конфронтации и сотрудничать с Россией.

Ранее Лукашенко публично порассуждал о причинах, по которым премьер Армении Никол Пашинян отказался ехать в Беларусь на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС).