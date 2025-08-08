СМИ: над объектами в Германии за три месяца обнаружили более 500 БпЛА

В период с января по март этого года над важными объектами в Германии было зафиксировано 536 беспилотников.

Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на внутренний отчет Федерального ведомства криминальной полиции (BKA) под названием "Дрон как средство преступления", передает "Европейская правда"

Засекреченный доклад является первым всесторонним анализом потенциальной угрозы, которую представляют неизвестные летательные аппараты над военными объектами и объектами критической инфраструктуры.

По данным Bild, с января по март BKA зафиксировало 270 отдельных инцидентов, причем по меньшей мере в 55 случаях было замечено несколько беспилотников одновременно. Особенно часто летательные аппараты появлялись вечером и ночью. Понедельник, вторник и среда были особенно напряженными днями недели – всего зафиксирован 141 инцидент с беспилотниками.

Согласно отчету, особое внимание шпионских полетов уделяется военным объектам: 117 инцидентов было задокументировано в этой сфере, в том числе десять только на военно-морской базе Вильгельмсхафен – крупнейшем месте дислокации ВМС Германии, где, среди прочего, дислоцируется Оперативная флотилия 2 и несколько фрегатов.

Беспилотники были замечены также над американской авиабазой "Рамштайн" и в Бремерхафене, где расположена Школа военно-морских операций Бундесвера.

Кроме военных объектов, особенно страдает сектор энергоснабжения: сообщается о 88 инцидентах в этой сфере, в частности, вблизи терминалов СПГ в Штаде (еще не завершен), Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле. Также были зафиксированы полеты беспилотников над оборонными предприятиями, аэропортами, железнодорожными станциями и правительственными объектами.

Расследования пока принесли мало ощутимых результатов. По данным Bild, по всей стране было начато 123 уголовных производства – но только в восьми случаях было выявлено десять подозреваемых пилотов беспилотников. Контроль со стороны иностранного государства еще не доказан, но и не исключен, говорится в отчете.

BKA предупреждает, что не все беспилотники обнаруживаются системами обнаружения. В отчете говорится, что "беспилотники, которые не обнаруживаются", возможно, имеют самодельные или манипулируемые устройства, которые обходят обычные системы обнаружения.

BKA также утверждает, что некоторые из этих беспилотников, очевидно, намеренно пытаются оставаться незамеченными.

В начале июля стало известно, что у немецких правительственных служб наконец начали появляться средства противодействия неизвестным беспилотникам, которые время от времени замечают возле чувствительных объектов.

В мае неофициально сообщалось, что неизвестные беспилотники кружили возле патрульного судна немецкой полиции в Северном море, которое следило за российским грузовым судном.