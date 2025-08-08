Высший суд Косова изложил новые условия для решения парламентского кризиса

Конституционный суд частично признанного Косова в пятницу объявил о мерах, которые должны помочь преодолеть многомесячный политический кризис из-за неспособности парламента начать работу после выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

В своем решении Конституционный суд Косова обязал провести открытое голосование за спикера Ассамблеи (парламента), причем за одну кандидатуру можно голосовать не более трех раз.

Кандидата на должность должна предложить крупнейшая парламентская партия, то есть "Самоопределение" нынешнего главы правительства Альбина Курти, которая не имеет большинства в парламенте.

"Самоопределение" настаивает на тайном голосовании за спикера – эту идею партия уже некоторое время продвигает как способ решить парламентский кризис, но против выступают другие оппозиционные силы.

В пятницу Курти заявил, что его партия готова к двум компромиссам: сменить кандидата, если их нынешняя выдвиженка не получит поддержки во время тайного голосования, или достичь согласия об открытом голосовании за спикера и его заместителей "пакетом".

Из-за невозможности избрать спикера и его заместителей парламент Косова не смог закрыть учредительную сессию, а следовательно, начать полноценную работу – в частности назначить постоянное правительство

и рассмотреть бюджетные вопросы.

В конце июня Конституционный суд Косова дал парламенту месяц для прекращения политического кризиса, а когда был сорван и этот дедлайн – запретил ему принимать любые решения до 8 августа, когда ожидались дальнейшие шаги.

Читайте подробнее о том, почему Косово попало в острый политический кризис и чем это грозит.