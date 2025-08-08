CNN: Пентагон отримав право залишати у США частину зброї, замовленої для України

Меморандум заступника глави Пентагону з питань політики Елбріджа Колбі, яким у липні було призупинено військову допомогу Україні, містить положення, яке надає США право залишити собі частину законтрактованої для Києва зброї.

Про це йдеться в матеріалі телеканалу CNN, повідомляє "Європейська правда".

Чотири джерела CNN, ознайомлені з меморандумом Колбі, повідомили, що одне з його положень дозволяє Пентагону повернути в запаси США зброю, виготовлену для України в межах Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI).

Програма USAI, створена у 2016 році, традиційно забезпечувала Україну стабільними поставками зброї шляхом її замовлення в американських виробників.

Комітет Сенату США минулого тижня схвалив 800 мільйонів доларів на USAI у межах щорічного бюджету Пентагону, відомого як Закон про асигнування на національну оборону.

"Меморандум надає Міністерству оборони повноваження забрати зброю, яка вже була зарезервована для України. Це, схоже, підриває те, що, за словами президента, роблять США, щоб надати Україні те, що їй потрібно", – сказало CNN одне з джерел.

У меморандумі Елбріджа Колбі також поділяють озброєння США на три категорії – "червону", "жовту" і "зелену". Перші дві категорії вказують на дефіцитність і необхідність додаткового схвалення для відправлення за кордон; ідеться, серед іншого, про ракети-перехоплювачі для систем Patriot, пише CNN.

Співрозмовники телеканалу вважають, що положення меморандуму Елбріджа Колбі щодо USAI, судячи з усього, поки задіяне не було.

На початку липня міністр оборони США Піт Гегсет призупинив велику партію поставок зброї в Україну. Незабаром після цього Дональд Трамп скасував рішення Гегсета і пообіцяв продовжувати постачання оборонної зброї Україні.

Трамп також оголосив про угоду з НАТО про надання Україні додаткової зброї на суму в мільярди доларів, виготовленої США, але оплаченої європейськими союзниками.