CNN: Пентагон получил право оставлять в США часть оружия, заказанного для Украины

Меморандум заместителя главы Пентагона по вопросам политики Элбриджа Колби, которым в июле была приостановлена военная помощь Украине, содержит положение, которое дает США право оставить себе часть законтрактованного для Киева оружия.

Об этом говорится в материале телеканала CNN, сообщает "Европейская правда".

Четыре источника CNN, ознакомленные с меморандумом Колби, сообщили, что одно из его положений позволяет Пентагону вернуть в запасы США оружие, изготовленное для Украины в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).

Программа USAI, созданная в 2016 году, традиционно обеспечивала Украину стабильными поставками оружия путем его заказа у американских производителей.

Комитет Сената США на прошлой неделе одобрил 800 миллионов долларов на USAI в рамках ежегодного бюджета Пентагона, известного как Закон об ассигнованиях на национальную оборону.

"Меморандум предоставляет Министерству обороны полномочия забрать оружие, которое уже было зарезервировано для Украины. Это, похоже, подрывает то, что, по словам президента, делают США, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно", – сказало CNN одно из источников.

В меморандуме Элбриджа Колби также разделены вооружения США на три категории – "красную", "желтую" и "зеленую". Первые две категории указывают на дефицит и необходимость дополнительного одобрения для отправки за границу; речь идет, среди прочего, о ракетах-перехватчиках для систем Patriot, пишет CNN.

Собеседники телеканала считают, что положение меморандума Элбриджа Колби относительно USAI, судя по всему, пока не было задействовано.

В начале июля министр обороны США Пит Хегсет приостановил крупную партию поставок оружия в Украину. Вскоре после этого Дональд Трамп отменил решение Хегсета и пообещал продолжить поставки оборонного оружия Украине.

Трамп также объявил о соглашении с НАТО о предоставлении Украине дополнительного оружия на сумму в миллиарды долларов, изготовленного США, но оплаченного европейскими союзниками.